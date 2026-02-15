أسوان: مواعيد العمل الرسمية داخل الديوان العام 5 ساعات في رمضان

أصدر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، القرار رقم (36) لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد العمل الرسمية داخل الديوان العام والجهات التابعة، من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، خلال شهر رمضان المبارك، حتى تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأكد المحافظ، أن هذا القرار يأتي في إطار التيسير على العاملين وتهيئة بيئة عمل مناسبة لطبيعة الشهر الفضيل، مع الحفاظ على سير العمل، وعدم الإخلال بالنظام في الجهات التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل المستشفيات، أو في الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بعد المواعيد الرسمية طبقًا للضوابط المعمول بها، وكذلك نظام العمل بالورديات والنوبتجيات.

وفي الوقت نفسه، يتم غلق محال المشروبات الروحية، ويمنع بيعها أو تداولها بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.