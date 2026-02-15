 أسوان: مواعيد العمل الرسمية داخل الديوان العام 5 ساعات في رمضان - بوابة الشروق
الأحد 15 فبراير 2026 8:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

أسوان: مواعيد العمل الرسمية داخل الديوان العام 5 ساعات في رمضان

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 15 فبراير 2026 - 7:46 م | آخر تحديث: الأحد 15 فبراير 2026 - 7:46 م

أصدر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، القرار رقم (36) لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد العمل الرسمية داخل الديوان العام والجهات التابعة، من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، خلال شهر رمضان المبارك، حتى تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأكد المحافظ، أن هذا القرار يأتي في إطار التيسير على العاملين وتهيئة بيئة عمل مناسبة لطبيعة الشهر الفضيل، مع الحفاظ على سير العمل، وعدم الإخلال بالنظام في الجهات التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل المستشفيات، أو في الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بعد المواعيد الرسمية طبقًا للضوابط المعمول بها، وكذلك نظام العمل بالورديات والنوبتجيات.

وفي الوقت نفسه، يتم غلق محال المشروبات الروحية، ويمنع بيعها أو تداولها بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك