محافظ مطروح يوقع 3 عقود تمليك نهائية لمواطنين بعمارة الطابية

وقع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، عقود تمليك نهائية لثلاثة مواطنين بعمارة الطابية التي أنشئت كبديل للمناطق العشوائية.

ووقعت عقود التمليك النهائية بدون حظر وحرية التصرف في الوحدتين السكنيتين بعمارة الطابية وسط مدينة مرسي مطروح لكلا من المواطن رجب عبدالخالق عطية إبراهيم، وورثة شفيق تادرس عبدالسيد، وورثة المرحوم محمد محمد عبد الكريم، مع ترحيب المحافظة بتوقيع مزيد من العقود للمواطنين قاطني عمارة الطابية مع جدية سداد المستحقات المالية لتوقيع العقود وتسليمها فور الانتهاء من تسديد كامل السعر المقرر لتحقيق مزيد من الاستقرار.

يذكر أن عمارة الطابية تم إنشائها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات عام 2020 وتضم 64 وحدة سكنية كانت بديلا لسكان منطقة الطابية في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن حضارة المواطنين.