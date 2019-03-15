رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزلندا

أدانت رابطة العالم الإسلامي العملية الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.

كما أعلنت الشرطة النيوزيلندية، عن ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش ارتفعت إلى 49 شخصا على الأقل، بخلاف المصابين.

ورفعت نيوزلندا درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عال، موضحة أنه تقرر تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.