قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش، لم يكن مراقبًا من قبل أجهزة الاستخبارات في أستراليا ونيوزيلندا.

وأعلنت في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الجمعة، أنه سيتم عرضه على المحكمة غدا السبت.

وأضافت أن المتهم اشترى الأسلحة بعد حصوله على رخصة تمكنه من ذلك، موضحة: «المتهم حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة «أ» خولته شراء أدوات جريمته».

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الجمعة، عن مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن 50 قتيلًا و50 مصابًا.

ورفعت الشرطة النيوزيلندية، أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.