مرشح الاشتراكيين للمستشارية: يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا بدون حزب ميركل

أعرب أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، عن سروره بالنتائج التي حققها حزبه في الانتخابات البرلمانية في ولايتي راينلاند بفالتس وبادن فورتمبرج اليوم الأحد.

يشار إلى أن نتائج توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني أظهرت فوز الاشتراكيين بشكل حاسم في ولاية راينلاند بفالتس، بينما أظهرت التوقعات أن حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، سجل أسوأ نتيجة له في الولايتين.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال وزير المالية الألماني مساء اليوم:" هذا يوم جيد لأنه أظهر أيضا أن من الممكن تشكيل الحكومة في ألمانيا بدون الحزب المسيحي".

وأضاف نائب المستشارة الألمانية أن " هذا ممكن بشكل كبير وأنا أريد أن أصبح مستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد أصبح جليا اليوم أن هذا جائز".

في الوقت نفسه، قيم شولتس نتيجة حزبه في راينلاند بفالتس بأنها " انتصار يُحْسَب لمالو دراير رئيسة حكومة الولاية".