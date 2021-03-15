 منظور: توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور هدية للمصريين - بوابة الشروق
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منظور: توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور هدية للمصريين

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
علي كمال
نشر في: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:38 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مارس 2021 - 8:38 م

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، يؤكد انحيازه التام للطبقات المُتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وأضاف منظور، في بيان له اليوم، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنحو 13% ليس الأول وليس بالأخير وبمثابة هدية للمصريين، مُشيرًا إلى أن الرئيس يشعر بنبض المواطنين في الشارع المصري واحتياجاتهم وهو ما يجعله من بين حين لآخر يصدر توجيهاته للحكومة بزيادة المعاشات، مُشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات هو مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول تداعيات فيروس كورونا المُستجد، بالإضافة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي تمامًا بالحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل، وذلك نتيجة لقرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهذا القرار بمثابة المكافأة على صبرهم ولتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها.

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