مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتوسعة 4 محطات ضمن مبادرة تطوير القرى

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات، لتوسعة 4 محطات لمياه الشرب؛ في إطار الأعمال التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري.

وأكد المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن عقد الاتفاق يشمل تنفيذ توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة بطاقة ٤٣ ألف م٣/يوم بتكلفة إجمالية ٣٠٠ مليون جنيه بمركز منفلوط، وتنفيذ توسعات بمحطة مياه المعابدة بطاقة ٥ ألف م٣/يوم بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بطاقة ٢٦ ألف م٣/ يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٢٠ مليون جنيه بمركز أبنوب، فضلا عن تنفيذ توسعات بمحطة مياه ساحل سليم المرشحة بطاقة ٣٤ ألف م٣/يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٤٠ مليون جنيه بمركز ساحل سليم.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة يستفيد منها مليونان و ٧٥٠ ألف مواطن بعدد ١٤٩ قرية في ٧ مراكز بمحافظة أسيوط، بتعاون كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.