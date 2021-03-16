نائبة رئيس تنزانيا تدعو إلى توخي الهدوء بشأن الحالة الصحية لرئيس البلاد

دعت نائبة الرئيس التنزاني سامية سولوهو حسن اليوم الاثنين، إلى الالتزام بالهدوء والوحدة الوطنية وسط تكهنات بأن رئيس البلاد جون ماجوفولي يرقد مريضا في المستشفى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت بلومبرج إن الرئيس ماجوفولي لم يظهر في العلن منذ 24 فبراير، وهو أمر غير عادي لزعيم اعتاد السفر بانتظام في أرجاء ذلك البلد الشاسع الواقع في شرق أفريقيا للتحدث في مناسبات إطلاق المشاريع والمؤتمرات الجماهيرية.



ورفض مسؤولون حكوميون ادعاءات زعماء المعارضة بمرض الرئيس، قائلين إنه لا أساس لها من الصحة، ومن بينها ادعاء زعيم المعارضة تندو ليسو، الأسبوع الماضي بأن ماجوفولي أصيب بفيروس كورونا، وإنه نقل إلى نيروبي، عاصمة كينيا، لتلقي العلاج.