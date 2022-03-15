الاتحاد السويسري للسباحة يهدد بمقاطعة بطولة العالم حال مشاركة روسيا وبيلاروس

قرر الاتحاد السويسري للسباحة مقاطعة بطولة العالم للرياضات المائية التي تستضيفها بودابست الصيف المقبل، إذا تم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة.

وأكد الاتحاد الدولي للسباحة أن الرياضيين الروس والبيلاروس سيسمح لهم بالمشاركة في بطولة العالم كرياضيين محايدين ، نتيجة للعقوبة المفروضة على روسيا عقب غزوها العسكري لأوكرانيا.

ولكن الاتحاد السويسري للسباحة أكد أنه سيشارك في البطولة التي تقام خلال الفترة من 18 يونيو حتى الثالث من يوليو في المجر، فقط إذا تم إقصاء الرياضيين الروس والبيلاروس.

وأكد بيان الاتحاد السويسري للسباحة أنه ملتزم "برياضة أمنة وعادلة وخالية من المنشطات" وأنه من وجهة نظره فإن "في ظل الظروف الحالية فإنه لا يمكن ضمان الأمان أو العدل للرياضيين المشاركين حال مشاركة رياضيين من روسيا أو بيلاروس".

ويعتبر الاتحاد الدولي للسباحة واحد من بين عدد قليل من المؤسسات الرياضية الكبرى التي لم تفرض حظرا شاملا على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس، حيث رفض الاتحاد الدولي للتنس أيضا توصية اللجنة الأولمبية الدولية بحظر مشاركة ممثلي البلدين بشكل كامل.