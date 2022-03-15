فولكس فاجن تخفض النفقات العامة بنسبة 10% قبل الموعد المقرر بعام

أعلنت مجموعة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن تحقيق الخفض المستهدف في النفقات العامة بنسبة 10% قبل الموعد المقرر بعام، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى أن تكون أكثر كفاءة في التحول إلى صناعة السيارات الكهربائية.

وقالت أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في أوروبا إنها قررت خفض النفقات العامة مع استبعاد قطاع الأبحاث والتطوير، في العام الماضي وحددت العام المقبل للوصول إلى الخفض المستهدف.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا الخفض سيساهم بنحو 4 مليارات يورو (4ر4 مليار دولار) في خفض النفقات مقارنة بعام 2019.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المدير المالي للمجموعة أرنو أنتليتس قوله إن "مجموعة فولكس فاجن جروب عززت قوتها بشكل عام في 2021، وحققت نتائج قوية وتدفقات نقدية رغم الرياح المعاكسة القوية الناتجة عن نقص أشباه الموصلات".

كانت فولكس فاجن قد أعلنت في الأسبوع الماضي توقعات قوية لنتائج العام الحالي رغم أن الحرب في أوكرانيا تهدد بتقويض الاقتصاد العالمي.