وزير الخارجية الليتواني يتوجه إلى كييف لمقابلة نظيره الأوكراني

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توجه وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرج إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الثلاثاء لمقابلة نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

ونشر كوليبا على تويتر صورة مشتركة له مع لاندسبيرج وكتب عليها "أرحب بصديقي الليتواني".

يذكر أن زيارة لاندسبيرج التي لم يعلن عنها الجانب الليتواني مسبقا تعد أول زيارة لوزير خارجية في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وأضاف كوليبا: "نحن نعمل على تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب تقديم روسيا للمحاكمة على جرائمها".

ونشر لاندسبيرج في شبكات التواصل الاجتماعي صورة له وكوليبا، وطالب الوزير الليتواني زملاء بلاده في الاتحاد الأوروبي بأخذ مطلب أوكرانيا بالانضمام مأخذ الجد وبمساعدة أوكرانيا.