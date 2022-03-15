بوتين ينتقد السلوك الأوكراني بالمفاوضات في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلوك الجانب الأوكراني في المفاوضات الحالية، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأوضح الكرملين، في بيان أصدره مساء، اليوم الثلاثاء، أن بوتين قال لميشيل إن "كييف لم تبد موقفا جادا حيال البحث عن حلول مقبولة للجانبين".

واتهم بوتين الاتحاد الأوروبي بتجاهل وقوع هجوم صاروخي أوكراني على منطقة سكنية في منطقة دونيتسك الانفصالية أمس الاثنين.

وكتب ميشيل على تويتر، بعد المحادثة الهاتفية، أن الاتحاد الأوروبي يدين عدوان روسيا، وأكد على ضرورة أن تنهي موسكو "حرب الأشقاء" التي تخوضها ضد أوكرانيا.

وطالب ميشيل بهدنة فورية وسحب للجيش الروسي، وقال إنه يجب وقف القوات المسلحة الروسية للقصف العشوائي على السكان المدنيين الأوكرانيين.