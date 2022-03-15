أنباء عن استعادة البريطانية الإيرانية زاغاري-راتكليف لجواز سفرها البريطاني

أفاد مصدر برلماني بريطاني، بأن البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري-راتكليف، الموجودة في إيران، قد استعادت جواز سفرها البريطاني، وأن فريق تفاوض بريطاني موجود حاليا في طهران.

جدير بالذكر أن زاغاري-راتكليف موجودة في إيران منذ اعتقالها عام 2016 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وهي تهمة لطالما نفتها.

وكتبت توليب صديق، عضو البرلمان عن هامبستيد وكيلبورن، على موقع تويتر: "يسعدني جدا أن أعلن أن نازانين زاغاري-راتكليف قد استعادت جواز سفرها البريطاني. ولا تزال في منزل عائلتها في طهران. وعلمت أيضا أن هناك فريق تفاوض بريطاني موجود في طهران حاليا. وسأواصل نشر كل جديد فور حصولي على معلومات"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وكان تم إلقاء القبض عليها عام 2016 بعد زيارة لوالديها في إيران، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس وجرائم أخرى. كما اتُهمت بالتواطؤ مع جهة أجنبية للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وقد نفت كل التهم التي تم توجيهها إليها، وقالت إنها إنما أرادت فقط زيارة والديها. وفشلت الجهود الدبلوماسية البريطانية لتقديم دعم قنصلي لها كون إيران لا تعترف بوضعية الجنسية المزدوجة.

وكان تم الإفراج عن زاغاري-راتكليف، إلا أنه لم يتم السماح لها بالعودة إلى بريطانيا.