محافظ الإسكندرية يوجه بمحاربة الاستغلال وضبط الأسواق استعدادا لشهر رمضان

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، المختصين، بالمتابعة الدورية والمفاجئة للأسواق والمحال؛ للتصدي لكل أشكال الاستغلال وضبط الأسواق استعداداً لشهر رمضان المبارك، وحماية للمواطنين، وكلف بنشر الأرقام والخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين عن كل صور المغالاة في الأسعار والغش التجارى، واحتكار الأسعار.

وأهابت المحافظة، بالمواطنين، الإبلاغ الفورى عن أي تجاوزات على الأرقام والروابط المخصصة للشكاوى؛ لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، وأنه في حالة الشكوى من مغالاة أصحاب المخابر ومحال البقالة في رفع أسعار السلع الأساسية أو رغيف الخبز، التواصل على أرقام مراكز الخدمات التابع لها المحل أو المخبز وسيتم الرد خلال أوقات العمل الرسمية.

وأشار البيان إلى أنه في حالة وجود شكوى من محال السلع المعمرة أو انتقاص في أي خدمة مقدمة للمواطنين يمكن تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك، ويجب مراعاة التأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى، ويتم التواصل عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من أى خط أرضى علي الرقم 19588، أو إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

ولفت البيان إلى أنه في حالة الشكوى من المغالاة في الأسعار أو عدم وجود قائمة أسعار معلنة ومعتمدة بالمحال العامة والفنادق، يتم التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.