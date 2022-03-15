أوكرانيا تعرب تفاؤل حذر إزاء المفاوضات مع روسيا

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قال إيهور جوفكفا، مستشار الرئيس الأوكراني إن الحكومة الأوكرانية بدأت ترى تقدما في مفاوضاتها مع موسكو بشأن إنهاء الغزو الروسي.

ونقلت وكالة يونيان الأوكرانية عن جوفكفا قوله إن المحادثات تتقدم "بشكل إيجابي" بعد يومين من المناقشات عبر الفيديو.

وقال جوفكفا "في الجولات الأولى. لم تكن روسيا مستعدة للاستماع إلى موقفنا، ولكن كانت توجه إنذارات نهائية وتطالب بأن تستسلم أوكرانيا وأن نتخلى عن أسلحتنا وأن يوقع رئيسنا إعلان الاستسلام.. الآن روسيا غيرت أسلوبها قليلا".

وأضاف جوفكفا أن الوفد الأوكراني يشعر بـ"تفاؤل حذر"، إلا أن الانفراجة يمكن أن تتحقق فقط بواسطة الرئيسين فلوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين".