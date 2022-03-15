أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تبحث مزيدا من الإجراءات ضد روسيا

بحثت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك فرض مزيد من التكاليف الاقتصادية.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، والأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرانسوا ديلاتر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.

وناقش الدبلوماسيون، بحسب البيان، تقديم مزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية المنسقة لأوكرانيا، كما أكدوا دعم بلادهم المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وإصرارهم على الوقوف إلى جانب أوكرانيا.