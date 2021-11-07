اليابان توسع نطاق العقوبات على روسيا وتستهدف 17 مواطنا روسيا وعائلاتهم

فرضت اليابان عقوبات على 17 مواطنًا روسيًا آخرين، مما رفع العدد الإجمالي المستهدف بالعقوبات بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا إلى 61.

وقالت وزارة المالية اليابانية، في بيان نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الثلاثاء إن "اليابان فرضت عقوبات على 17 مواطنا روسيا وتجميد أصولهم في اليابان وحظر تحويل الأموال إلى هؤلاء الأشخاص بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي جينادي زيوجانوف والمشرع بمجلس الدوما ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرج.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو أن اليابان ستتصرف بما يتماشى مع مجموعة الدول السبع الأخرى بشأن العقوبات.

وقال ماتسونو للصحفيين في مؤتمر صحفي: "بالنسبة للعقوبات فيما بعد سنواصل مراقبة الأوضاع وسنرد بشكل مناسب مع دول مجموعة السبع الأخرى".

كما فرضت طوكيو أيضًا عقوبات على البنك المركزي الروسي وسبعة بنوك خاصة، من بين منظمات أخرى، بالإضافة إلى العديد من الأفراد والبنوك والمنظمات البيلاروسية من البلاد بسبب دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا.