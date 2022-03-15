محافظ المنيا يقود جولة مفاجأة للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية والمجمعات الغذائية، بمركزي سمالوط والمنيا؛ للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على الاحتكار، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة، للمتابعة والتنسيق على أرض الواقع لتحرك الأسعار في الأسواق أولاً بأول، بسبب تداعيات الأزمة الروسيةـ الأوكرانية.

وتفقد القاضي عددا من المحلات التجارية للبقالة ومحلات الجملة، والمخابز، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، حيث شملت الجولة مدينة سمالوط وقرية البيهو وحي شلبي بمدينة المنيا، وقرر تحرير مخالفة غلق إداري لأحد المخابز السياحية لعدم حيازة رخصة خاصة بالنشاط، بالإضافة لتحرير عدد من المخالفات على المحال التجارية المخالفة، لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، إلى جانب عدم حصولهم على التراخيص القانونية الخاصة بمزاولة النشاط التجاري، كما وجه رئيس مركز سمالوط بتشكيل فرق عمل للمرور على أصحاب المشروعات الغير رسمية؛ لتوعيتهم للسير في إجراءات توفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص القانونية.

واستفسر من أصحاب المحال عن قوائم أسعار السلع ومناظرتها مع الأسعار التي يشتري بها المواطنون؛ للتأكد من حقيقة الأسعار وعدم المغالاة فيها، حيث أكد التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية؛ لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقري وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وشدد على أصحاب المحال والمشروعات، عدم المبالغة في الأسعار والإعلان عن الأسعار للمواطنين موضحا، أنه تم زيادة سلسلة معارض " أهلا رمضان " من 3 معارض الى ستة معارض بمراكز: مدينة المنيا، مركز ملوي، مركز بني مزار، مغاغة، سمالوط، وأبو قرقاص؛ لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة لإقامة معارض أهلا رمضان داخل الهايبرات الكبرى والمحلات داخل المدن والقرى بالمحافظة.

وأشار محافظ المنيا إلى التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، لإقامة معارض بباقي المراكز، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.