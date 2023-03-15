عمران خان: اشتباكات في باكستان لمنع الشرطة من إلقاء القبض على زعيم المعارضة

وأضاف خان: "أنا مستعد على صعيد نفسي لأنني سأقضي ليلتي في زنزانة"، "لا أعرف عدد الليالي، لكنني مستعد كلياً لذلك".

وخرج رئيس الوزراء السابق في مواجهة ما قال إنها قنابل غاز مسيل للدموع والتي أوضح أن الشرطة أطلقتها على منزله.

وقال إن السلطات تحاول اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفا: "سواء كنت في السجن أم لا، فلن يتمكنوا من منع حزبي من الفوز".