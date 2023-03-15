رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل؛ لوقف إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال إشتية، خلال لقائه الممثل الأمريكي الخاص للشئون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، إن الشعب الفلسيطني يعيش ضغوطا غير مسبوقة، على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية من تصاعد الاستيطان والقتل والاقتحامات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.

وذكر أن هناك ارتفاعًا في حجم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وانخفاضًا حادًا بأموال المساعدات الخارجية، وارتفاع الأسعار والتضخم على مستوى عالمي، على الصعيد المالي.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضغط أمريكي جدي على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي.

وبحث الطرفان سبل إنجاح اجتماع المانحين (AHLC)، المزمع عقده في شهر مايو المقبل في العاصمة البلجيكية، بروكسل.