اجتماع وزاري إسرائيلي يناقش رد حماس على صفقة تبادل الأسرى

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع في مقر وزارة الدفاع، لمناقشة رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى.

في هذه الأثناء، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بـ"صفقة الآن وإنقاذ جميع الأسرى".

كانت حركة حماس قد أعلنت، أمس الخميس، أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى، تشمل وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وقالت حماس، في بيان، إن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، مؤكدة أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" بأنها اطلعت على المقترح الذي قدمته حماس، وأن المقترح الذي عرضته الحركة على الوسطاء يقدم تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية".

ويشمل ذلك العدد 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح "المجندات النساء".

ووفقا للمقترح، قالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للمحتجزين بالأسرى، كما ذكرت حماس في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى.

وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة، وذلك وفقا لما نقلته "رويترز".