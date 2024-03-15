العراق وتركيا يؤكدان أن حزب العمال الكردستاني التركي يشكل تهديدا أمنيا للبلدين

أكد العراق وتركيا مساء يوم الخميس أن تنظيم حزب العمال الكردستاني التركي "بي كيه كيه"يمثل تهديداً أمنيا لكل من تركيا والعراق وأن تواجد هذا التنظيم على الأراضي العراقية يمثل خرقاً للدستور العراقي.

ورحبت تركيا خلال إجتماع عال المستوى عقد ببغداد يوم الخميس ضم نائب رئيس الحكومة العراقية وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان وكبار المسؤولين في كلا البلدين بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الوطني العراقي بإعتبار حزب العمال الكردستاني التركي تنظيماً محظوراً في العراق والتشاور بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها ضد التنظيم وإمتداداته المحظورة الذي يستهدف تركيا من خلال استخدام الأراضي العراقية، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على "تكثيف العمل لتبني مذكرة تفاهم، من أجل خلق الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالتالي إنشاء آليات اتصال منتظمة وإنشاء إطار استراتيجي للعلاقات حيث ستعمل سلطات البلدين بطريقة منسقة، وعلى فترات منتظمة.

كما تقرر خلال المباحثات "إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل حصراً في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل والتأكيد على الأهمية التي يتم إيلائها على وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه".

وذكر البيان أن الجانبين تطرقا إلى "التحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، لاسيما الحرب والإبادة الجماعية في غزة، وجرى بحث سبل دعم القضية الفلسطينية".

كما بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد بعد شهر رمضان المبارك وما يتطلب ذلك من عمل وبأقصى الإمكانيات للتهيئة لهذه الزيارة وإنجاحها، التي من المؤمل أن تكون نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين.

وبحسب البيان فإن هذه المباحثات تعد استمراراً للمباحثات التي أجراها البَلدان في أنقرة في 19 كانون الأول/ديسمبر عام 2023 حيث ناقش الجانبان موقفهما المشترك في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية.