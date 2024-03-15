باكستان وصندوق النقد الدولي يبدآن مراجعة ثانية لاتفاق ترتيب الاستعداد

تزور بعثة صندوق النقد الدولي، باكستان لإجراء المراجعة الثانية بشأن ترتيب باتفاق تمويل، طبقا لما ذكره بيان صحفي صادر عن وزارة المالية الباكستانية.

ورحب محمد أورنجزيب، وزير المالية والإيرادات الاتحادي بالبعثة، معربا عن التزام الحكومة تجاه العمل مع الصندوق حول أجندة الإصلاح؛ لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار في باكستان، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

وهنأ ناثان بورتر، رئيس بعثة الصندوق، وزير المالية والإيرادات الاتحادي الباكستاني على تعيينه.

وتم إجراء محادثات بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي الشاملة وجهود الحكومة حول ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاح الهيكلي وجدوى قطاع الطاقة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

جدير بالذكر أن باكستان حصلت بالفعل على شريحتين، بقيمة 9ر1 مليار دولار، بموجب ترتيب باتفاق تمويل من الصندوق.

ومن المتوقع إجراء المحادثات الخاصة بالشريحة الأخيرة الباقية، بقيمة 1ر1 مليار دولار، في الفترة من 14 حتى 18 مارس 2024 في إسلام آباد.

وأقر صندوق النقد الدولي في شهر يناير الماضي بأن النشاط الاقتصادي الباكستاني استقر وأن التضخم بدأ يتراجع بشكل تدريجي، على خلفية التعديل القوي للسياسة.

وتوقع الصندوق أن يصل النمو الاقتصادي في باكستان إلى 0ر2%، في العام المالي 2024 (من 5ر2% سابقا)، حيث أن الطلب مازال ضعيفا ويسجل النشاط الاقتصادي انتعاشا، على الرغم من أنه بشكل تدريجي وبدأ التضخم في التراجع، على الرغم من أنه مازال مرتفعا.

وشهد اقتصاد باكستان صعوبات حيث تراجعت الروبية الباكستانية خلال العام الماضي بنسبة 20% وهو ما جعلها واحدة من أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، مع زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.