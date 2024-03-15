متحدث الحكومة:‏‎ مستمرون في الإفراج عن السلع بهدف خفض الأسعار

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صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على توفير السلع ‏الاستراتيجية ذات الأولوية للمواطنين خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل‎ ‎السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ‏ومستلزمات الإنتاج.‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى ‏حرص الحكومة على ضمان توافر هذه السلع بكميات كافية في السوق؛ بهدف خفض أسعارها، وذلك من خلال زيادة ‏المعروض وتسهيل الإجراءات الجمركية‎.‎

ولفت إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاستمرار في الإفراجات الجمركية لتوفير احتياجات ‏السوق المحلي، مشددا على التزام الحكومة بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع الاستراتيجية. ‏

وأعلن «الحمصاني» أن الحكومة قررت تحديد سعر أردب القمح بـ 2000 جنيه، موضحا أن السعر تم تحديده بناء ‏على العرض المقدم من وزارتي التموين والزراعة والذي تضمن زيادة السعر 400 جنيه للموسم المقبل 2024-2025‏‎