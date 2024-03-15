الخدمات الصحية الوطنية الاسكتلندية تتعرض لهجوم إلكتروني

تعرضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الاسكتلندية في منطقة "دومفريس آند جالواي" لهجوم الكتروني، حيث قال مجلس إدارة الهيئة إن "كمية كبيرة"من البيانات ، معرضة للخطر ومن المحتمل أن تتعطل الخدمات.

وفي بيان، نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، قال المجلس إن الهجوم كان "مركزا ومستمرا" وأن الملفات، التي تم الوصول إليها، يمكن أن تتضمن "بيانات تعريفية للمريض وبيانات تعريفية للموظفين"، مع تشجيع موظفي الخدمة، والجمهور على "توخي الحذر"، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

ولم يتضح طبيعة الهجوم حاليا.

وقال البيان "كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في منطقة "دومفريس آند جالواي" الهدف لهجوم الكتروني مركز ومستمر".

وأضاف "أدى هذا إلى استجابة سريعة، بما يتماشى مع بروتوكولاتنا المعمول بها، والعمل مع وكالات شريكة، بما في ذلك /شرطة اسكتلندا/ و"الوكالة الوطنية للأمن السيبراني" و"الحكومة الاسكتلندية".

وتابع "ربما يكون هناك بعض التأخير في الخدمات، نتيجة لهذا الوضع".