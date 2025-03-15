بوتين يدعو القوات الأوكرانية إلى الاستسلام في كورسك الروسية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوّات الأوكرانية المحاصرة في منطقة كورسك الروسية إلى "الاستسلام"، بعدما طالبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الحفاظ على حياة" الجنود الأوكرانيين.

وخلال الأسبوع الماضي، شنّت روسيا هجوما مضادا سريعا في هذه المنطقة الحدودية الواقعة في غرب البلد، مستعيدة أجزاء كبيرة من كورسك التي استولت عليها أوكرانيا في أغسطس الماضي، وفق وكالة فرانس برس.

وقد تشكّل هزيمة القوّات الأوكرانية في كورسك ضربة قاصمة لكييف في مساعيها إلى الاستفادة من سيطرتها على المنطقة للتفاوض في محادثات السلام مع موسكو.

وقال بوتين: «نحن متعاطفون مع نداء الرئيس ترامب».

وغداة إجراء محادثات حول هدنة في أوكرانيا مع المبعوث الأمريكي، قال بوتين في تصريحات متلفزة: «إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة».

وكان ترامب قد قال إن آلاف الجنود الأوكرانيين مطوقون بالكامل من جانب الجيش الروسي، وإنهم في وضع هش وبالغ السوء.

وأضاف: «طلبت من فلاديمير بوتين بإلحاح الحفاظ على حياتهم، وإلا ستحصل مجزرة مروّعة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية».

ونفت القيادة العسكرية الأوكرانية ما أعلنه ترامب، غير أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقرّ بأن قوّاته تواجه ضغوطا متزايدة.

وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة على شبكة للتواصل الاجتماعي: «حاليا لا تهديد بمحاصرة وحداتنا في منطقة كورسك».

لكن زيلينسكي أكّد الجمعة في تصريح لصحفيين، أن وضع جنوده في كورسك «بالغ الصعوبة».

غير أنه لفت إلى أن الهجوم الأوكراني هناك أجبر روسيا على سحب قوّاتها من مناطق أخرى على الجبهة، ما خفّف الضغط عن القوّات الأوكرانية التي تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على مدينة بوكروفسك التي تعدّ مركزا لوجستيا.