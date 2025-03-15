تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر سفر جديد على العديد من الدول إلى الولايات المتحدة، ليكون أكثر شمولاً من القيود التي فُرضت خلال ولايته الأولى، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن مسئولين مطلعين أن إدارة ترامب تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة، وأوضحوا أن هناك مسودة لقائمة التوصيات التي وضعها مسئولون أمنيون تشمل 3 قوائم، وهي "حمراء"، و"برتقالي"، و"صفراء".

وذكر المسئولون أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعدّت القائمة قبل عدة أسابيع، لكن من المرجح أن تتغير قبل عرضها على البيت الأبيض.

وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً، في 20 يناير، يفرض فحصاً أمنياً مكثفاً لأي أجانب يسعون إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات الأمنية الوطنية.

وفي مارس 2017، خلال ولاية ترمب الأولى، صدر ما يعرف بحظر السفر 2.0 "الأمر التنفيذي 13780"، ليلغي ويستبدل الأمر 13769، ولاحقاً، في سبتمبر 2017، صدر الإعلان الرئاسي 9645 الذي ضمن استمرار قرارات حظر السفر، وتم تمديده في فبراير 2020 ليشمل دولاً أخرى بواسطة الإعلان الرئاسي 9983، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتسري قرارات تقييد السفر المفعلة في عهد ترمب، والتي أبطلها الأمر التنفيذي لبايدن على 13 دولة، هي إيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، وفنزويلا، واليمن، والصومال، وإريتريا، وقيرجيزستان، وميانمار، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا.



وقال المسئولون للصحيفة، إن "القائمة الحمراء"، تضم 11 دولة يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى الولايات المتحدة، موضحين أن البلاد، هي أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك مسئولين في السفارات الأميركية والإدارات الإقليمية بوزارة الخارجية، إلى جانب أجهزة الأمن والاستخبارات، يراجعون المسودة، حيث يقيمون مدى دقة المعلومات المتعلقة بأوضاع هذه الدول، وما إذا كان هناك مبررات سياسية أو دبلوماسية تستدعي إعادة النظر في إدراج بعضها.

وأوضحت أن أفغانستان، التي لم تكن مدرجة في قرارات حظر السفر خلال ولاية ترمب الأولى، من المرجح أن تكون ضمن القائمة "الحمراء" الجديدة، خاصة بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في 2021 عقب انسحاب القوات الأمريكية.



-قيود جزئية في "القائمة البرتقالية"



وذكرت الصحيفة، أن "القائمة البرتقالية" تشمل مقترحات تضم 10 دول ستواجه قيوداً مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل، وأشار المسئولون إلى أنه "قد يُسمح لرجال الأعمال الأثرياء من هذه الدول بالدخول، بينما سيتم حظر تأشيرات السياحة والهجرة".

وأوضحوا أن مواطني هذه الدول أيضاً سيخضعون إلى مقابلات إلزامية شخصية للحصول على تأشيرة دخول، وتضم القائمة بيلاروس، وإريتريا، وهايتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وسيراليون، وجنوب السودان، وتركمانستان.

بحسب "نيويورك تايمز"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم استثناء حاملي التأشيرات السارية من الحظر، أو ما إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى، كما لم يُعرف بعد ما إذا كانت الإدارة ستستثني حاملي الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء" الذين حصلوا على وضع قانوني في الولايات المتحدة.

-القائمة الصفراء

ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسئولين أن المسودة تتضمن أيضاً "قائمة صفراء" تضم 22 دولة، سيتم منحها 60 يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى.

وأوضح المسئولون أن العوائق أو الأسباب التي قد تؤدي إلى إدراج هذه الدول للقوائم "البرتقالية" أو "الحمراء"، هي عدم مشاركة معلومات المسافرين الأمنيّة مع الولايات المتحدة، أو ضعف الإجراءات الأمنية في إصدار جوازات السفر، منح أو بيع الجنسية لأفراد من دول محظورة سلفاً.

وفقاً للصحيفة، تشمل "القائمة الصفراء"، أنجولا، وأنتيجوا وبربودا، وبنين، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو، والكونغو الديمقراطية، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي وبرينسيب، وفانواتو، وزيمبابوي.