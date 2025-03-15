 محافظ أسوان يُجري التحاليل الطبية ضمن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ أسوان يُجري التحاليل الطبية ضمن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

حمادة بعزق
نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 5:40 م | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 5:40 م

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التحاليل الطبية بوحدة طب أسرة الجعافرة بدراو، ضمن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، التي أطلقها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتنفيذها طوال شهر رمضان المعظم داخل 87 وحدة ومركز، بواسطة 174 فرقة طبية مدربة ومجهزة، وتستهدف فحص أكثر من 55 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ناشد المحافظ المواطنين بأهمية الاستفادة من فعاليات هذه المبادرة، لما تقدمه من خدمات متميزة للوصول إلى مرضى السكر والضغط من المنتفعين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل من غير القادرين، لإجراء المتابعة وتلقي العلاج، مع تفعيل مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر.

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