الحوثيون: ما يدعيه ترامب من خطر تهديد الملاحة الدولية غير صحيح

اعتبر محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، أن "ما يدعيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطر تهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وفيه تضليل للرأي العام الدولي".

وقال عبدالسلام، وهو رئيس الوفد المفاوض للجماعة في بيان"الحظر البحري المعلن من قبل اليمن إسنادا لغزة يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو".

وأضاف "جاء الحظر اليمني بعد مهلة أربعة أيام للوسطاء".

واعتبر عبدالسلام، الغارات الأمريكية على اليمن "عدوان سافر على دولة مستقلة وتشجيعا لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة حصاره الجائر على غزة".

وأردف بالقول "نؤكد أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن، وأن الغارات الأمريكية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة".

وأسفرت الغارات الأمريكية اليوم التي استهدفت مواقع متفرقة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مقتل تسعة وإصابة تسعة آخرين "كلهم من المدنيين"، وفقاً لوزارة الصحة الحوثية.

وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد أعلنت الثلاثاء الماضي، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

جاء ذلك بعد أن حدد زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، مهلة أربعة أيام لإسرائيل لإعادة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحركة حماس.