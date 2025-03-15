سامح حسين يتحدث عن دروس حياتية من طرق غير متوقعة للنجاح في برنامج قطايف

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سامح حسين: كام مرة تحققت مصلحتك من آخر طريق كنت تفكر أن تسير فيه

تحدث الفنان سامح حسين، عن المثالية في الحياة، قائلًا إن الواقع يشير إلى عدم وجودها، لكنه يرى أن المثالية تكمن في الامتثال.

وأضاف خلال برنامجه «قطايف» الذي يبث عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "تعرف تعمل جرد لكل النجاحات اللي حياتك.. جوازة مستقرة ده نجاح، وظيفة كويسة ده نجاح.. 20 جرام ذهب من أيام ما كان بـ800 جنيه ده نجاح".

وتابع: «كام نجاح من دول إنت كنت عارف نتيجته قبل ما تمشي في الطريق بتاعه؟.. كام حاجة من دول مكنتش رافضها في الأول وشايف إنها هتخيش منك وتطلع فيها الخير».

واستكمل: «حصلت معاك كام مرة عمومًا إن مصلحتك تتحقق من آخر طريق كنت تفكر تمشيه أصلًا».

وبرنامج «قطايف» بدأ إذاعته مع بداية شهر رمضان الكريم، وحصل على إشادات كثيرة وتصدر التريند خلال الأيام الأخيرة.

وخصوصا بعض الحلقات التي زادت مشاركتها من قبل المتابعين ومنها حلقة «أزمة الاستحقاق» و«ألقيت عليك محبة مني» و«ريموتك في إيد مين» وغيرها.

ودعا بعض المتابعين لضرورة تبني قناة فضائية لفكرة البرنامج وإذاعته على نطاق أوسع.