مظاهرة في جرينلاند احتجاجا على خطط ترامب الخاصة بضم الجزيرة

ذكرت تقارير إعلامية أن مئات الأشخاص تظاهروا، اليوم السبت، في جزيرة جرينلاند احتجاجًا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وكتب ينس-فريدريك نيلسن رئيس الحزب الديمقراطي (الفائز في الانتخابات التي جرت في الجزيرة)، على فيسبوك تعليقًا على صور المظاهرة في مدينة نوك عاصمة الجزيرة:" بلدنا. اختيارنا. حريتنا".

وكان ترامب ألمح مجددًا في الأسبوع الماضي إلى رغبته في ضم أكبر جزيرة في العالم إلى الولايات المتحدة. وخلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، في البيت الأبيض أول أمس الخميس، أجاب على سؤال أحد الصحفيين حول خططه لضم جرينلاند بقوله:"حسنًا، أعتقد أن ذلك سيحدث."

وأثارت هذه التصريحات غضب السياسيين في جرينلاند. وفي تصريحات لصحيفة "سيرميتسياك" المحلية، وصف موتي بي. إيجيده القائم بأعمال رئيس الحكومة في الجزيرة، خلال المظاهرة في نوك اليوم، هذه التصريحات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق". كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى بالجزيرة.

وكان حزب "مجتمع الإنويت" الذي ينتمي إليه إيجيده، تكبّد خسائر كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، بينما أصبح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الليبرالي القوة السياسية الأكبر. وجاء في البرنامج الانتخابي لهذا الحزب القول:" جرينلاند ليست للبيع. لا اليوم. لا غدًا. ولا أبدًا".