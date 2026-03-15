بدء حصاد 167 فدانا بنجر سكر في بورسعيد

بدأ موسم حصاد محصول بنجر السكر بمحافظة بورسعيد على مساحة 167 فدانًا.

وقال الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إن إدارة الضواحي الزراعية قامت بالمرور لمتابعة حصاد بنجر السكر، والتي تشمل حصاد 130 فدانًا بجمعية الإخلاص الزراعية، كما تم حصاد 37 فدانًا بجمعية السلام التعاونية الزراعية بنطاق حي الجنوب.

وأوضح مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أن إجمالي المساحة المزروعة 47.652 فدانًا، بينهم 11.738 فدانًا في منطقة سهل الطينة شرق القناة، و35.914 فدانًا في نطاق جنوب بورسعيد.

وأشار الدكتور حسني عطية، إلى أن زراعة بنجر السكر في بورسعيد تتم في شهري أغسطس وسبتمبر، لافتا إلى أن توريد المحصول إلى المصانع يبدأ من منتصف فبراير مع بداية موسم الحصاد.

وأكد أن عملية الحصاد تتم تحت إشراف مديرية الزراعة ببورسعيد، التي تقوم بتوفير جميع أوجه الدعم الفني للمزارعين لضمان أعلى نسب سكر في البنجر.