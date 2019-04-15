اتهام 3 رجال بألمانيا بالاعتداء الجنسي على أطفال

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وجه الادعاء العام بمدينة مونستر غربي ألمانيا اتهاما لرجل (38 عاما) بتهمة الاعتداء الجنسي على ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما.

وقال المدعى العام بالمدينة شتفان لشتابه اليوم الاثنين، إن الرجل اعترف بالجرائم، موضحا أن التحقيقات أسفرت عن اشتباه ملح ضد رجلين آخرين (50 و52 عاما) صدر ضدهما أمري اعتقال أيضا.

يشار إلى أن المتهم (38 عاما) المنحدر من مونستر يقبع بالفعل في الحبس الاحتياطي؛ حيث تم إلقاء القبض عليه في شقته قبل أربعة أسابيع تقريبا.

وواجه في البداية اتهامات بارتكاب أعمال عنف جنسية ضد صبيين (12 عاما) في الفترة بين نهاية عامي 2017 و2018.

وأوضح لشتابه أن التحقيقات والاستجوابات وتقييم البيانات أسفرت عن الإشارة إلى ضحايا آخرين، وقال: "في وقت الاعتداء كان الأطفال يبلغون 12 أو 13 عاما".

وبحسب الادعاء، فإن حالات الاعتداء ترجع جزئيا لأعوام ماضية.

وبالنسبة للمتهمين الآخرين (50 و52 عاما)، فيشتبه أن كلا منهما قام باعتداء جنسي شديد على طفل في حالة واحدة على الأقل.

وأوضح المدعى العام بالمدينة أن الأمر يتعلق بالنسبة لكلا الضحيتين بأطفال كان المتهم (38عاما) على اتصال معهما أيضا.

يذكر أنه تم تفتيش مسكن كلا المتهمين خلال الأسبوع الماضي، وتم ضبط أقراض مدمجة تحتوى علي بيانات.