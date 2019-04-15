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نائب وزير الداخلية الفرنسي: إنقاذ كاتدرائية نوتردام ليس أمرا أكيدا

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 15 أبريل 2019 - 10:05 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أبريل 2019 - 10:05 م

علق نائب وزير الداخلية الفرنسي، على الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، معلنًا أن «إنقاذ الكاتدرائية ليس أمرًا أكيدًا»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «فرانس 24».

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.
وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن أسفه لهذا الحادث، قائلا: «أنا حزين هذه الليلة لرؤية هذا الجزء منا يحترق».


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