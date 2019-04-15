تجرى الأحد المقبل، الانتخابات الرئاسية في مقدونيا الشمالية، وسط بروز عدد من القضايا الساخنة على برامج المرشحين أبرزها تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى مقدونيا الشمالية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن ستيفو بينداروفسكي - مرشح يسار الوسط - دافع في تجمع انتخابي اليوم في العاصمة سكوبي عن الاسم الجديد، قائلًا إنه "يمثل خطوة مهمة لتمهيد الطريق نحو انضمام مقدونيا الشمالية إلى حلف الأطلنطي".

وأكدت المرشحة الرئاسية المحافظة سيليانوفسكا دافكوفا، أن الحكومة الحالية تتحمل المسئولية عن هذا التغيير المؤلم، متهمة إياها بالفساد والمحاباة.

وكانت اليونان ومقدونيا توصلتا في العام الماضي إلى اتفاق بشأن اسم الدولة اليوغوسلافية السابقة، بحيث يصبح مقدونيا الشمالية، ما أدى إلى إنهاء 27 عامًا من النزاع بين الدولتين والذي وقف حجرة عثرة في طريق انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو.