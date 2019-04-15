الحكم بالسجن لمدة عام على إيرانية خلعت حجابها في قلب طهران

أصدرت محكمة إيرانية حكمًا بسجن امرأة لمدة عام لأنها نزعت حجابها في قلب طهران.

جاء ذلك وفقا لما صرح به اليوم الأحد، بايام ديرافشان، محامي المتهمة ويدا موحد (32 عاما) التي كانت نزعت حجابها قبل عامين احتجاجا على فرض الحجاب في إيران، وكان قد جرى القبض عليها في أعقاب ذلك.

وأوضح المحامي في تصريحات لوكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية أن الحكم بالسجن على موحد، جاء بعد إدانتها بالسلوك غير الأخلاقي والتمرد العلني، وأضاف أن من المحتمل أن تحصل موكلته على عفو من قبل علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة.

وتعد موحد، رائدة موجة الاحتجاجات في إيران على فرض الحجاب، وقد تبعتها العديد من النساء في عدة مدن إيرانية في خلع الحجاب في غضون مدة قصيرة كما قمن بوضع صورها ومنشوراتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أثارت هذه الاحتجاجات اهتمامًا عالميًا كما أثارت غضبًا من رجال الدين في إيران، وقد جرى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 30 امرأة في قضايا تتعلق بنزع الحجاب.

تجدر الإشارة إلى أن الفتيات يتعين عليهن في إيران ارتداء غطاء الرأس اعتبارا من سن التاسعة بالإضافة إلى ارتداء معطف طويل فضفاض، ويسري فرض الحجاب في إيران منذ 40 عاما.