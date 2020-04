أظهرت صور ملتقطة لمستشفى ديترويت الأمريكية، وهي غارقة بعشرات جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وتكدست الجثث لتصل فوق بعضها البعض في خزانة بالمستشفى، حتى ظهرت إحدى الجثث الموضوعة على كرسي في غرفة مخصصة للنوم، وكأنها تجلس كشخص عادي في وضع مستقيم، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال عامل في غرفة الطوارئ في مستشفى "جريس سايناي"، أو مركز ديترويت الطبي لشبكة "سي إن إن" الامريكية: "كل ما أعرفه هو أن الأسرة نفذت لذلك لم نتمكن من توفير أي أماكن فارغة لوضع الجثث فيها" .

واضطر العاملون في المستشفى لوضع الجثث المكدسة في إحدى الغرف المخصصة للنوم بعد امتلاء المشرحة عن آخرها.

وأظهرت إحدى الصور أكياس جثث بيضاء مكدسة على الأرض، وما يشبه أرفف كبيرة طولية، مصفوفة عليها الجثث بشكل فوقي إلى جانب العديد من الأكياس الزرقاء المعلقة عليها، وهي الأمتعة الشخصية للمتوفي.

وأظهرت صورة أخرى حقيبتين بيضاوين ملقيين على لحاف مبطن ذهبي اللون على سرير مزدوج، و بجانبها حقيبة بيضاء أخرى تحوي جثه على إحدى الكراسي.

وقال متحدث باسم المستشفى لشبكة CNN: "توجد خطط في المستشفى للتعامل مع الزيادة في حجم المرضى لضمان توفير الرعاية الأكثر أمانًا والأنسب لهم".

THREAD: This is the true human cost of #COVID that you don't see on TV very often. CNN obtained photos from ER staff at a Detroit hospital, showing bodies pilled up in vacant spaces because the morgue was full. Nearly 1,500 people have died in Michigan, and 23,000 nationwide. pic.twitter.com/zqzkv1sZAB