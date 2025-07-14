قالت شركة التطوير العقاري الصينية تشاينا فانكي إنها تتوقع وصول خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.67 مليار دولار، مما يؤكد استمرار الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري في الصين.

وذكرت فانكي في تقرير أعمالها الأولي أن صافي الخسائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي يمكن أن يتراوح بين 10 مليارات و12 مليار يوان، وفقًا لإفصاح موجه إلى بورصة هونج كونج للأوراق المالية مساء اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الخسائر نصف السنوية المتوقعة تزيد عن خسائر النصف الأول من العام الماضي التي كانت تبلغ 9.85 مليار يوان.

ويعاني قطاع العقارات في الصين من ركود طويل الأمد. فعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تخلف عدد من كبرى شركات التطوير العقاري الصينية عن سداد ديونها، حيث أثرت الإجراءات الحكومية الصارمة وتراجع ثقة مشتري المنازل على أعمالها. وقد اتخذ المسؤولون عددًا من الخطوات لإنعاش القطاع، إلا أن هذه الخطوات لم تُحقق حتى الآن سوى نجاح محدود. واستمر ركود مبيعات المنازل خلال الشهر الماضي، مما أثار الدعوات إلى إطلاق حزم تحفيز اقتصادي جديدة في الصين.