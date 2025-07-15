بريطانيا والتشيك تتفقان على تطوير مفاعلات نووية صغيرة

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أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن المملكة المتحدة وجمهورية التشيك أبرمتا اتفاقا لتطوير ما يصل إلى ستة مفاعلات نووية صغيرة معيارية، وذلك في إطار شراكة جديدة بين البلدين في مجال الطاقة النووية.

ومن المقرر أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره التشيكي بيتر فيالا الاتفاق يوم الإثنين في مقر الحكومة بـ "داونينج ستريت"، بهدف التعاون في مشروعات الطاقة النووية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال ستارمر إن الحكومة "تدعم الهندسة البريطانية" من خلال هذا الاتفاق.

وأضاف: "هذا الاتفاق يصب في مصلحة بريطانيا.. طاقة أنظف ووظائف أفضل وأمن أكبر. من خلال التعاون مع شركائنا التشيك في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، فإننا ندعم الهندسة البريطانية ونعزز قاعدتنا الصناعية، ونضع المملكة المتحدة في موقع ريادي لتصدير تكنولوجيا المستقبل".

وسيعقد الزعيمان أيضا مائدة مستديرة مع ممثلين عن الشركات ضمن جدول أعمال لقائهما يوم الإثنين.

ويأمل المسؤولون في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تمكين المملكة المتحدة وجمهورية التشيك من تصدير المفاعلات النووية الصغيرة إلى دول أوروبية أخرى.