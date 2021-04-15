شدد محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، على جاهزيه جميع لاعبي الفريق للمشاركة في لقاء القمة أمام النادي الأهلي، يوم الأحد المقبل.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الأهلي، عبد الله جمعة كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة وهو في المرحلة الأخيرة من التعافي ومن المحتمل أن يكون متواجدا خلال المباراة القادمة».

وأضاف طبيب الزمالك: «لا يوجد أي مشاكل طبية في الفريق، اللاعبين غابوا بقرار فني من كارتيرون».

وأتم: «هناك ضغط في المباريات ووضعنا نظام معين للاعبين، وسنهتم بالقيام باستشفاء اللاعبين وليس لدينا خيارات كثيرة، وليس لدينا رفاهية الاختيار».

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.