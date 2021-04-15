حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند تتجاوز 14 مليون حالة



أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 200 ألفا و739 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ بداية الجائحة.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 14 مليونا و 74 ألفا و564 حالة.



ونقلت شبكة " ان دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1038 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 173 ألفا و 123 حالة.



وتعد الهند الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا منذ مطلع أبريل الجاري، مما أجبر الحكومات الإقليمية على فرض مجموعة من القيود تشمل فرض حظر تجوال لاحتواء تفشي فيروس كورونا.



وتعاني العاصمة نيودلهي والمركز المالي للهند مومباي، من بين ثمان مناطق أخرى تسجل ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا ، ومن نقص في أسرة المستشفيات وأسطوانات الأكسجين.



وقد صدرت أوامر بتحويل مستشفيات خاصة وفنادق لمنشآت لعلاج المصابين بفيروس كورونا.



وأظهرت قنوات التلفزيون المحلية مواطنين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا ينتظرون أمام المستشفيات في دلهي لساعات لكي يتمكنوا من الدخول.



وقال مسؤول من منشآة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في نيودلهي لشبكة نيو انديا اكسبريس: "الوضع سيئ للغاية بحيث لا يمكن وصفه المستشفيات ممتلئة وعلينا أن نعيد مرضى، حتى الذين يأتون من ولايات مجاورة مثل أوتار براديش".



وأضاف: "هم يقطعون مسافات طويلة ومعظم من يأتون إلينا حالات حرجة. ويتعين أن يتم وضعهم على أجهزة تنفس اصطناعي أو أسرة بوحدات الرعاية المركزة".



وفي ظل ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس، تشهد أماكن الحرق والدفن في دلهي وولايات مثل جوجارات وبيهار صفوفا طويلة وزيادة أوقات الانتظار.



وقد أصدرت السلطات أوامرها في ماهاراشترا، التي سجلت نحو 59 ألف حالة إصابة و 278 حالة وفاة، بإغلاق المطاعم وحظر التجمعات العامة لأكثر من خمسة أشخاص.



وأعلن رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجروال فرض حظر تجوال ليلي خلال نهاية الأسبوع، حيث سوف يتم السماح للخدمات والأنشطة الاساسية فقط بالعمل.