قال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي إنه مع مشرعين آخرين قلق بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن المضي قدما في بيع أسلحة للإمارات، وأكد أنهم سيراجعون الصفقة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس: "لا يزال لدي العديد من الأسئلة حول أي قرار تتخذه إدارة بايدن للمضي قدما في عمليات النقل التي اقترحتها إدارة ترامب لطائرات "إف - 35" وطائرات مسيرة مسلحة وذخائر وأسلحة أخرى".

وقال: "لحسن الحظ، لن تحدث عن أي من هذه المبيعات في أي وقت قريب، لذلك سيتاح للكونغرس متسع من الوقت لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدما في تلك العمليات وما هي القيود والشروط التي ستُفرض".

وعبرت جماعات حقوقية عن مخاوفها بشأن الصفقة، كما رفع مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية دعوى قضائية بشأن الصفقة.

وكانت "رويترز" قد أفادت يوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس الديمقراطي أبلغت الكونغرس بأنها ستمضي قدما في بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار إلى الإمارات، بما في ذلك طائرات "إف - 35" وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.

وأبرمت الصفقة في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وتم الانتهاء منها قبل نحو ساعة فقط من تولي بايدن منصبه في 20 يناير، وعلقتها الإدارة الديمقراطية مؤقتا تمهيدا لإجراء المراجعة.