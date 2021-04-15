حمو بيكا: مش بعرف أخرج وأتفسح عادي عشان بتبهدل من الناس

حل مطرب «المهرجانات الشعبية» حمو بيكا، والراقصة لورديانا، ضيفان على رامز جلال، في ثالث حلقات برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم الخميس.



وقدم رامز بيكا، قائلًا: «الشبح اللي جاي ده أجبرني على تكرار استضافته بسبب عدم استيعابه للأشياء.. راجل عايش على سجيته ومش مقدر حجم نجوميته».



ووصف جلال المغني بأنه «محقق تريند كل يوم»، مضيفًا: «ينزل الفيديو من هنا وتنزل عليه اللايكات والتعليقات ويزداد الشير».



من جانبه، قال مغني المهرجانات الشعبية في فقرة أسئلة البرنامج، إنه يحب مقابلة أصدقائه في مكتبه، معقبًا: «مش بعرف أخرج وأتفسح عادي عشان بتبهدل من الناس»، بحسب تعبيره.



ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على المغامرات المُثيرة، إذ يخوض الضيوف تحديات ومغامرات يختبرون فيها قدرتهم على التحمل، ومن بين ضيوف البرنامج عدد من نجوم الفن والرياضة، منهم محمد هنيدي، دينا الشربيني، كندا علوش، سمية الخشاب، أحمد سعد، ويزو، ريهام حجاج، ملك قورة، أفشة، جنش، مروان محسن، أشرف بن شرقي، رمضان صبحي، وفرجاني ساسي.