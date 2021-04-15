أحمد كريمة: يحل للمسافر الإفطار لكن يجب أن يمسك إذا وصل قبل أذان المغرب

قال الشيخ أحد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله أحل للمسافر أن يفطر في رمضان، موضحًا أن المسافر إذا وصل قبل موعد أذان المغرب يجب أن يمسك احترامًا لشعائر الشهر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بكل هدوء» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، أن البعض ينظر إلى رخصة الإفطار تكون بسبب أن السفر تعب جسماني فقط ولكن الشريعة تنظر نظرة أشمل، متابعًا: «أحيانًا يكون هناك تعب نفسي أو وجداني».

وذكر أنه يحل للصائم الإفطار في حالة الحرب المشروع، مضيفًا أن لا يجوز الإفطار للطلاب لأنهم شباب يتحملون.

