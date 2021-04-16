دجلة يقصي الاتحاد من كأس مصر بهدف محمد هلال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خطف فريق وادي دجلة بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس مصر بعدما حقق فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

سجل هدف دجلة الوحيد في اللقاء محمد هلال في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

ويلتقي دجلة مع بترويجت في ربع النهائي، والذي كان قد تأهل سلفا إلى ربع النهائي على حساب كوكاكولا.

وسيطر الاتحاد على مجريات الشوط الأول ولكن دفاعات وادي دجلة كانت لها كلمة النهاية، ونجح محمد هلال في استغلال نقطة ضعف الخط الخلفي للاتحاد وسجل هدفا رائعا.

وعلى الرغم من التغييرات الهجومية لحسام حسن إلا أن النتيجة رجحت كفة وادي دجلة وخطف بطاقة التأهل لدور الربع النهائي.