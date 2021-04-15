مصدر بارز بالحزب الحاكم في اليابان: إلغاء الألعاب الأولمبية قد يكون خيارا



صرح مصدر بارز في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم الخميس بأن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو هذا الصيف قد يكون خيارا ما إذا ساؤ الوضع المتعلق بفيروس كوفيد -19.



وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيهيرو نيكاي -وهو الرجل الثاني في الحزب في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية-: "إذا كان هذا الأمر مستحيلا ، فيتعين إلغاؤه". "فما هو الهدف من الألعاب الأولمبية إذا كانت مسؤولة عن انتشار العدوى؟ سيتعين علينا اتخاذ قرار في هذه المرحلة".



غير أن نيكاي قال أيضا إن استضافة الألعاب "فرصة كبيرة" لليابان ويجب أن تستمر الجهود لضمان نجاحها.



وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد تعهد بتنظيم دورة أولمبية وألعاب بارالمبية "آمنة" ، قائلا إنها ستكون بمثابة رمز لانتصار البشرية على الوباء.



لكن حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان تتزايد مرة أخرى فيما وصفه خبراء الصحة بـ "الموجة الرابعة" مع قيود أكثر صرامة بما في ذلك تقليل ساعات عمل للمطاعم والحانات في طوكيو والعديد من المحافظات الأخرى.



يذكر أن الرأي العام الياباني عارض بشدة المضي قدما في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المؤجلة، حيث قال 39.2 في المائة من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو مؤخرا إنه يجب إلغاءها، وقال 32.8 في المائة إنه ينبغي تحديد موعد آخر لها.