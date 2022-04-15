روسيا: إحباط هجوم صاروخي على محطة كهرومائية جنوبي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط قواتها هجومًا صاروخيًا شنه الجيش الأوكراني على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة نظام كييف القومي لشن هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا لتوليد الكهرباء"، حيث شنت بطارية تابعة للواء الصاروخي الـ19 الأوكراني هجومًا بصاروخين من طراز "توشتكا-أو" على محطة كاخوفسكايا.

وأشار إلى أن هذا الموقع يحظى بأهمية قصوى للسيطرة على منسوب المياه في دنيبرو وإمداد مقاطعة خيرسون بالكهرباء وكذلك إمداد المناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا وشمال القرم بالمياه.

ونوه بأن تدمير سد محطة توليد الطاقة الكهرومائية هذه كان سيؤدي إلى التصريف غير المنضبط لمياه دنيبرو وغمر العديد من المدن والبلدات في المقاطعة مع سكانها، مرجحًا أن الجيش الأوكراني سعى بذلك إلى تقييد تحركات القوات الروسية.