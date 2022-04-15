وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا يبحثان آفاق اتفاقية السلام بين يريفان وباكو

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الجمعة/ اتصالا هاتفيا مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان بحثا خلاله احتمالات الاتفاق على معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ،في بيان لها، أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال هاتفي الآراء حول تنفيذ قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا لقرارات 9 نوفمبر 2020 و26 يناير 2021 و26 نوفمبر 2021 مع التركيز على خطوات أخرى لإلغاء حظر اتصالات النقل في المنطقة وترسيم الحدود الأرمينية - الأذرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما تطرق الجانبان إلى بحث آفاق الاتفاق على معاهدة سلام بين يريفان وباكو بوساطة روسية.

وناقش الوزيران كذلك القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، وتم التركيز بشكل خاص على الاستعدادات لزيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لروسيا يومي 19 و20 أبريل الجاري وتوقيع حزمة من الوثائق الثنائية.