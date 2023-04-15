كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية، بمواصلة جهودها في متابعة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واستمرار المتابعة واليقظة التامة لأي حالات تعد يتم رصدها وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية، والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.

من جانبه قال سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بأحياء شمال وجنوب المدينة، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص وبناء على أراضى زراعية، منها 12 حالة تعد بالبناء المخالف بعمل "سمل خرساني" وشدة خشبية وأعمدة خرسانية بمنطقة الفيروز ومتفرعاتها بحي شمال المدينة، و5 حالات تعد بالبناء المخالف في المهد بمنطقة الإذاعة والتليفزيون بجوار مستشفى الحميات بسمالوط بحي جنوب المدينة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على مواد البناء.