تكريم يسرا ودرة في افتتاح الدورة الثانية للمهرجان السينمائي ياسمين الحمامات بتونس

تقام الدورة الثانية من المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات، بتونس، خلال الفترة من 6 إلى 13 مايو المقبل، والتي من المقرر أن تفتح بالفيلم الهندي " LAST FILM SHOW" للمخرج بان نالين.

ويتم خلال حفل الافتتاح تكريم الفنانة المصرية يسرا، إلى جانب سلمى بكار، وفتحي الهداوي، وفريد بوغدير، بالإضافة إلى تكريم الفنانة درة زروق، باعتبارها من الفنانات التونسيات اللاتي تألقن خارج تونس.

ويتنافس في المسابقات الرسمية، 12 فيلما روائيا طويلا، و12 فيلما روائيا قصيرا و6 أفلام وثائقية طويلة فيما تضم لجنة تحكيم الروائي الطويل 7 أعضاء ويترأسها المؤلف للموسيقى التصويرية الشيلي خورخي أرياغادا وتتكون كل من لجنة تحكيم الروائي القصير ولجنة تحكيم الفيلم الوثائقي الطويل من 5 أعضاء.